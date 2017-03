Dordogne : la septuagénaire hongroise portée disparue depuis un an retrouvée morte enterrée sous une bâche

Le corps d'une septuagénaire hongroise portée disparue depuis un an à Mauzac-et-Grand-Castang en Dordogne a été retrouvé dans la nuit de jeudi à vendredi. Un suspect a été interpellé et a reconnu le meurtre de cette femme de 76 ans.

Ildiko Peers de Nieuwburgh, née en 1939 à Budapest, avait disparu sans laisser de traces, de son domicile de Mauzac-et-Grand-Castang en Dordogne en février 2016. Selon l'Agence France Presse, son corps a été découvert dans la nuit de mercredi et jeudi sur les indications d'un suspect placé en garde à vue par les gendarmes.

Les gendarmes de Bordeaux et de la Dordogne interpellent un homme plus d'un an après

Les enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie de Bordeaux et ceux du Groupement départemental de la Dordogne qui enquêtaient depuis plus d'un an ont réussi à exploiter certains prélèvements. Des traces de sang avaient notamment été découvertes au domicile de la disparue, sur une béquille, sans que leur origine ait pu à l'époque être formellement attribuée à un acte violent.

Le suspect reconnait avoir tué la septuagénaire hongroise au cours d'une dispute

C'est l'exploitation de ces éléments de la police scientifique qui a permis aux gendarmes d'interpeller un suspect hier jeudi. Placé en garde à vue, celui-ci a reconnu avoir tué Ildiko Peers de Nieuwburgh, expliquant qu'il s'agissait d'une dispute ayant "dégénéré", révèle l'AFP. Vers 3h du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi, sur les indications du suspect, le corps de la vielle dame a été découvert, placé dans une bâche et enterré.

En février 2016, c'était la femme de ménage de la vieille qui avait donné l'alerte. La porte de la maison était verrouillée et la voiture de la septuagénaire était stationnée devant l'habitation. Aussitôt des recherches avaient été entamées. Quelques jours plus tard, un chien pisteur de la gendarmerie avait mené les enquêteurs jusqu'à à une rivière proche du domicile de la disparue, sans pouvoir localiser cette dernière.

Des analyses ADN sont en cours pour confirmer l'identité de la victime qui a été exhumée.