Le corps d'une trentenaire retrouvé dans le coffre d'une voiture près de Chambéry

Découverte macabre samedi matin sur un parking à Saint-Alban-Leysse près de Chambéry. Un habitant du quartier, en pleine tentative de suicide, a prévenu les secours de la présence d'une femme dans sa voiture. Ils ont découvert dans le coffre, le corps sans vie de la victime.

Ce quartier résidentiel de Saint-Alban-Leysse, dans l'agglomération chambérienne, a perdu son calme habituel. Samedi matin, vers 8h30, un corps a été découvert dans le coffre d'une voiture. Il s'agit d'une femme qui avait 34 ans.

Tout commence par un appel auprès des pompiers. Un homme, lui aussi trentenaire, alerte de sa tentative de suicide. Il vient de se taillader les veines et perd beaucoup de sang. Lorsque les pompiers arrivent, ce Français d'origine chilienne est entre la vie et la mort. Ce père de famille, marié et a priori sans histoires les prévient alors qu'une femme se trouve dans sa voiture.

Pas de lien tangible avec la victime

La victime n'habite pas le quartier. Elle aussi est mariée mais avec un autre homme. L'enquête doit déterminer quel est le lien entre le suspect et la victime. Étaient-ils amants ? Avaient-ils une relation hors mariage ? "Il est encore trop tôt pour le dire", explique Thierry Dran, procureur de la République à Chambéry.

L'homme a été hospitalisé et a subi plusieurs opérations dans la nuit. Les enquêteurs n'ont pas encore pu l'interroger. En revanche, ils ont fouillé son appartement, ses affaires et même les poubelles de l'immeuble afin de recueillir des preuves. Sa femme et sa fille, non présentes au moment des faits, doivent également être interrogées.

Une autopsie sera réalisée lundi sur le corps de la victime.