Le corps de l'étudiant disparu a été retrouvé entre Gan et Rébénacq

Les secours et les forces de l'ordre sur la route de Rébénacq où la voiture de l'étudiant a été retrouvée en contre-bas, dans le Neez

Un corps a été retrouvé ce jeudi dans la rivière le Neez sur la route de Rébénacq. D'après les maires de Rébénacq et Gan, il s'agit de l'étudiant de 18 ans, Hugo, porté disparu depuis mardi. Sa voiture a fait une sortie de route. Alain Sanz, maire de Rébénacq, explique qu'une cellule de recherche organisée par des habitants avait été lancée dans la matinée. La mère d'Hugo est originaire de la commune. Vers 10h30, un des participants a signalé la présence de la voiture de l'étudiant recherché dans le Neez, en contre-bas de la route de Rébénacq. Les gendarmes et les pompiers sont intervenus dans la foulée pour désincarcérer la victime. La police scientifique s'est rendue sur place. Le parquet de Pau poursuit les investigations pour déterminer les causes de la sortie de route.

La police nationale avait relayé mercredi un avis de recherche pour retrouver Hugo Guilhamet-Terrepeu. Un étudiant en alternance dans un lycée et une entreprise. Il était domicilié à Pau. Il avait utilisé pour la dernière fois son téléphone mardi soir vers 18h, dans le secteur de l'université. Ses parents ont su qu'il avait des soucis amoureux. L'avis de recherche mentionnait qu'il était susceptible de se rendre en vallée d'Ossau à bord de sa voiture, une Renault Clio blanche.