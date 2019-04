Le corps de l'octogénaire disparue depuis ce mardi retrouvé dans le canal du Bas-Rhône à Redessan

Un important dispositif de recherches avait été déployé et c'est finalement grâce à l'appel à témoins que nous avions relayé sur France Bleu Gard Lozère qu'un riverain a pu orienter les gendarmes vers le canal du Bas-Rhône. L'octogénaire portée disparue depuis mardi a été retrouvée ce mercredi.

Redessan, France

Le corps de l'octogénaire qui était portée disparue depuis le mardi 23 avril a été retrouvé ce mercredi en fin de matinée, dans le canal du Bas-Rhône. La vieille dame, âgée de 83 ans, avait quitté son domicile de Redessan la veille et n'avait plus donné de nouvelles depuis. Un important dispositif de recherches avait été déployé et c'est finalement grâce à l'appel à témoins que nous avions relayé sur France Bleu Gard Lozère, qu'un riverain a pu orienter les gendarmes vers le canal où la malheureuse a été découverte. "Toute piste criminelle est écartée" nous a précisé le capitaine Serres, numéro 2 de la compagnie de gendarmerie de Nîmes.