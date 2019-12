Le corps de la femme retrouvé mercredi dans une forêt à Mougins identifié avec "avec quasi certitude"

Mougins

Son corps avait été retrouvé par une joggeuse qui courait avec un groupe de personnes, près de l'étang de Fontmerle, il était partiellement dénudé et brûlé. Cette zone du parc de la Valmasque est très fréquenté par les coureurs et les familles qui viennent ici se promener, prendre l'air, et les riverains que nous avons rencontré se disent "très choqués".

La victime habitait à Cannes et était âgée de 37 ans.

Son identification "a été permise à 99,9 % grâce aux signes distinctifs qu'elle portait sur elle, sur l'extérieur du corps." La procureure de la République de Grasse ajoute "_qu'une perquisition a eu lieu au domicile de la victim_e à Cannes."

Une autopsie du corps sera pratiquée lundi matin "dont on attend beaucoup" précise la magistrate. Il s'agit pour les enquêteurs de comprendre les causes de la mort, savoir à quand remonte le décès.

A-t-elle été tuée près de l'étang de Fontrmerle ou son corps a-t-il été déposé là, une fois le crime commis ? La brigade de recherche de la gendarmerie de Cannes et la section de recherche de Marseille, via son antenne de Fréjus, cherchent aussi à savoir qui gravitait autour de la victime.

Elle pourrait être de nationalité étrangère selon nos informations. Aucun avis de recherche n'avait été lancé par la police ou la gendarmerie concernant cette femme.