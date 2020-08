Le corps de la Forbachoise portée disparue après les incendies à Martigues retrouvé sur une colline

"Cet après-midi, lors d'une dernière recherche, au dernier moment avec un bénévole, nous avons retrouvé notre maman. Notre action a porté ses fruits mais elle est malheureusement décédée", annonce Marc Vilbois. Sa mère Marie-Thérèse Vilbois, une Forbachoise de 77 ans en vacances à Martigues, avait disparu il y a huit jours, au lendemain d'avoir réintégré son camping après les grands incendies autour de la commune.

Le corps découvert dans la nature brûlée par l'incendie

Ses trois fils étaient partis à sa recherche sur place. Le corps a été découvert sur une colline, à une cinquantaine de mètres de la départementale 9, à quelques kilomètres des lieux de sa disparition. La zone a été brûlée par l'incendie, mais la femme est morte après la fin de l'incendie, indique le commissariat de Martigues.

Une autopsie sera pratiquée en début de semaine pour déterminer les circonstances de la mort, encore inconnues à ce stade, et procéder à son identification formelle. Sur la dépouille, les vêtements et les accessoires retrouvés sont les mêmes que ceux que Marie-Thérèse Vilbois portait au moment de sa disparition : une robe à fleurs noire et blanche, des sandales et un sac de plage rouge, rapporte France Bleu Provence.

Les circonstances du décès encore floues

Les trois fils de la septuagénaires, dont l'un réside à Saint-Avold en Moselle, les deux autres à Dijon et Lyon, ne repartiront pas tout de suite des Bouches-du-Rhône : "Nous prendrons le temps de grandement remercier les bénévoles de terrain, les soutiens en ligne, les résidents du Camping Les Mouettes" qui les ont aidé lors de leurs recherches inlassables, depuis huit jours, pour retrouver leur mère. La vieille dame était très connue dans le camping, elle qui venait chaque année y passer ses vacances depuis 1984.