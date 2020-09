Affaire Victorine : appel à témoin et enquête ouverte pour "enlèvement, séquestration et homicide volontaire"

La procureure Audrey Quey donnait une conférence de presse ce lundi soir à Villefontaine. Elle confirme ce qui était attendu, à savoir que le corps retrouvé ce matin dans l'étang est bien celui de la jeune Victorine, disparue depuis samedi soir.

Audrey Quey donne des précisions : "Le corps de Victorine Dartois a été retrouvé à proximité de l'étang de Saint-Bonnet, près du stade de la prairie. Son corps a été découvert par les équipes cynophiles de la gendarmerie, engagées depuis la veille Le corps était immergé dans un ruisseau et difficile d'accès. Il est évidemment trop tôt pour vous dire à quand remonte le décès et quelles en sont les causes. Un médecin légiste a procédé à la levée du corps, mais un examen externe n'a pas permis d'identifier les causes du décès. Une autopsie sera réalisée dans les jours à venir."

"L'enquête se poursuit sous les qualifications d'enlèvement, séquestration et homicide volontaire afin de déterminer les circonstances du décès de Victorine" - Audrey Quey, procureure

Un appel à témoin a été diffusé par la gendarmerie de l'Isère. Toute personne susceptible d'apporter des éléments dans le cadre de cette affaire est invité à joindre le numéro suivant : 0800 200 142.

"Mes pensées vont ce soir à sa famille, et ses amis et tout ceux, que je sais nombreux, qui ont participé aux battues. Mes pensées vont également aux gendarmes et aux policiers municipaux qui ont travaillé sans relâche depuis samedi soir, souligne la procureure. L'enquête se poursuit sous les qualifications d'enlèvement, séquestration et homicide volontaire afin de déterminer les circonstances du décès de Victorine. L'enquête est désormais confiée à la section de recherches de Grenoble."

"Je vais pour ma part me dessaisir dès ce soir au profit du pôle de Grenoble, seul compétent pour traiter les affaires criminelles en Isère", a conclu la procureure.

