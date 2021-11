Voiture brûlée à Juillan : le corps retrouvé dans le coffre, la victime pourrait venir de Laroin

En Bigorre, le corps découvert dans la voiture calcinée à Juillan le week-end dernier a été retrouvé dans le coffre. Le parquet de Tarbes le confirme ce mardi. Les résultats de l'autopsie sont attendus dans la semaine. Les pompiers des Hautes-Pyrénées sont intervenus dans la nuit de samedi à dimanche, vers 4h du matin, au nord de Tarbes à Juillan pour cette voiture incendiée. Le corps retrouvé dans le coffre de cette voiture semble éloigner l'hypothèse d'un suicide mais le parquet de Tarbes ne se prononce pas sur ce point.

Le procureur de la République de Tarbes confirme que la voiture appartient bien à un couple vivant à Poey-de-Lescar et que c'est leur fils, qui habite à Laroin, qui l'utilise souvent. Il y aurait donc une possibilité pour que la victime soit ce fils. Il s'agit d'un homme âgé de 40 ans et qui a un léger handicap mental. Les résultats de l'autopsie attendus dans les prochains jours "pourront confirmer si c'est lui ou pas" dit le procureur. Le parquet ajoute que cela prend beaucoup de temps parce que le corps a été très abîmé dans l'incendie. Les pompiers avaient été alertés pour un feu de voiture à Juillan, et ils avaient découvert une Opel Zafira qui a complètement brûlé.