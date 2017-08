Le corps du deuxième alpiniste coréen a été retrouvé dans le Mont Blanc.

L’alpiniste coréen porté disparu depuis dimanche dans le Mont Blanc a été retrouvé mort ce mercredi par les secouristes du PGHM de Chamonix

Une accalmie météo a permis au Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Chamomix de se rendre sur le Mont Blanc en hélicoptère ce mercredi.

Grace aux indications de son compagnon de cordée, secouru, lui, lundi matin, les gendarmes ont pu localiser le corps de l'alpiniste à 4300 mètres d'altitude.

Les deux hommes ont été pris dans un orage dimanche, le plus jeune âgé de 34 ans, était épuisé. Son compagnon l'a laissé dans un abri creusé dans la neige, puis il est remonté vers la col de la Brenva pour échapper au vent. Il y a passé la nuit, et c'est là que cet homme de 41 ans a été secouru in-extremis lundi.

A cause de la météo, les secouristes n'ont pas pu retourner sur place avant ce mercredi pour récupérer le deuxième alpiniste, qui a succombé au froid.