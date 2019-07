Accident de spéléologie à Malaussène : le corps du plongeur remonté à la surface

Le corps de l'homme victime d'un accident de spéléologie vendredi, dans une grotte près de Malaussène, a pu être remonté à la surface ce samedi soir par les secours au terme d'une opération longue et périlleuse.

Malaussène, France

Plus de 24 heures après l'accident qui reste à cette heure indéterminé, le corps du plongeur-spéléo décédé vendredi dans une cavité près de Malaussène, a pu être remonté à la surface. Dès l'annonce de la mort de ce plongeur chevronné et apprécié dans le milieu, les bénévoles les plus expérimentés de la Fédération française de spéléologie ont été appelés en renfort. Ils sont arrivés de toute la France ce samedi matin.

Une opération à plus de 200 mètres de profondeur

L'opération menée avec les gendarmes de la brigade fluviale et de la compagnie de Puget-Théniers a démarré vers 15h. Une équipe terrestre est restée en lien permanent avec l'équipe qui a plongé sous terre pour aller chercher le corps à plus de 200 mètres de profondeur. Ce site près de Malaussène est réputé extrêmement technique et seuls quelques plongeurs-spéléologues peuvent s'y aventurer.

Vendredi, ils étaient trois et pour une raison que l'enquête, ouverte par le parquet de Nice, devra déterminer, un des trois a été victime d'un incident. Ses deux compagnons ont d'abord tenté de le secourir. Mais ils ont finalement regagné la surface pour donner l'alerte. Ils ont tous les deux été interrogés dans le cadre de l'enquête ce dimanche matin. L'autopsie du corps dans les prochaines jours devrait permettre d'en savoir plus.