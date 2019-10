Le corps du randonneur a été retrouvé dans le secteur de la cascade de l'Arpenaz près de Sallanches en Haute-Savoie

Sallanches, France

Le corps d'Alexandre, 32 ans, originaire de Groisy, a été retrouvé vendredi en fin de journée par la Compagnie de gendarmerie de Chamonix. Le jeune homme avait disparu depuis mardi soir, aux alentours de 20 heures. Alexandre était parti pour une randonnée à la Tête de Lassy qui culmine à 1653 mètres d'altitude au-dessus de la cascade de l'Arpenaz. Le jeune homme a fait une chute mortelle.

L'itinéraire est accidenté, assez aérien avec des passages équipés de chaînes et d'échelles. Alexandre était parti en randonnée avec un ami et ils s'étaient séparés dans l'après-midi. Ne le voyant pas revenir, celui-ci avait donné l'alerte et sa famille avait lancé un appel sur les réseaux sociaux.

La gendarmerie de Sallanches avait lancé un appel à témoins.