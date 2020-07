Le corps du randonneur de 33 ans disparu il y a une semaine a été retrouvé dans le massif du Mont-Blanc

Joffrey, 33 ans, est parti seul en randonnée. La chute a dû se produire le samedi, il y a une semaine. Le PGHM de Chamonix a été alerté le lundi et a mené des recherches très actives qui ont mobilisé beaucoup d'hommes et de chiens Saint-Hubert - l'un des chiens avait d'ailleurs marqué un endroit non loin de la découverte.

Identifiants Google

Nous avons relayé l'appel à témoin sur France Bleu Pays de Savoie. Dans le cadre de l'ouverture d'une enquête judiciaire, des moyens technologiques ont ensuite été déployés. Bornages téléphoniques : insuffisants. Puis analyse des identifiants Google. Les gendarmes de haute-montagne n'ont eu les résultats que hier soir et l'on voit très bien le moment où les points s'arrêtent, et donc le lieu où ils s'arrêtent, l'endroit de la chute fatale.

Cette dernière expertise a permis de localiser le corps, invisible, coincé entre la roche et un névé, dans une roture, c'est à dire le creux qui sépare la neige du rocher. Sous l'aiguille de Tête-Plate.

Pas équipé pour l'escalade

La jeune victime résidait à Saint-Jean-de-Tholome (Haute-Savoie) et travaillait dans une clinique à Genève.

Les gendarmes ont constaté qu'il portait des chaussures de randonnée, pas adaptées à l'escalade - ni aux névés, ni aux pentes raides. Pas d'encordement non plus. Il semble que le jeune homme ait voulu sortir des chemins de randonnée.

Le PGHM de Chamonix en appelle une nouvelle fois à la grande prudence en montagne. Etre bien équipé, ne pas improviser, ne pas partir seul,