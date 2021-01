Le corps repêché ce jeudi dans la Somme pourrait être celui d'un homme disparu en décembre près d'Abbeville

L'enquête avance après que les pompiers d'Abbeville ont repêché le corps d'un homme dans la Somme, ce jeudi 14 janvier, à la hauteur du pont de Béthune à Abbeville. Il pourrait s'agir du corps de Roland Choin, disparu le 14 décembre dernier à Pont-Remy. L'homme de 64 ans n'a plus donné signe de vie depuis ce matin-là, alors qu'il était parti chercher son pain et son journal. Selon le parquet d'Amiens, "des éléments vestimentaires permettent d’établir un lien avec la personne disparue". Des tests d'analyse ADN ont été menés sur le corps repêché et cela peut prendre plusieurs semaines avant d'avoir les résultats. "Une autopsie a été ordonnée, ajoute le procureur adjoint Anne-Laure Sandretto. Elle aura lieu au courant de la semaine prochaine pour comprendre les causes de ce décès."