Le corps repêché dans le port de Roanne était bien celui de Jordan Membré

Le corps repêché dans le port de Roanne mercredi était bien celui de Jordan Membré, confirme ce vendredi 17 mars le procureur de la République de Roanne, Abdelkim Grini. Le jeune homme avait disparu dans la nuit du 4 au 5 février , après une soirée avec des amis. L'autopsie révèle aussi qu'il n'y a aucune trace de violence, ni de coup de couteau sur le corps. La justice attend encore les résultats d'analyses toxicologiques, pour savoir si le jeune homme avait bu de l'alcool ou fumé du cannabis.

Jordan est "vraisemblablement tombé dans l'eau", en marchant au bord du quai près de la capitainerie, précise le procureur. C'est là qu'il a été vu pour la dernière fois, et c'est là que les pompiers plongeurs de Roanne ont repêché le corps mercredi matin . Abdelkim Grini précise aussi que les péniches sont amarrées avec des cordages noirs, invisibles dans l'obscurité, et qu'il faisait très froid cette nuit-là. Tous ces éléments amènent la justice à s'orienter vers une mort accidentelle par noyade. Les analyses toxicologiques permettront de le confirmer ou non.