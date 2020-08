Le corps retrouvé à Saint-Menges est bien celui de Steve Kochhafen

Il aura fallu près de deux semaines avant d'en être certain, mais l'ADN le confirme : le corps retrouvé le 29 juillet dans le bois des Assimonts, sur la commune de Saint-Menges (Ardennes), est bien celui de Steve Kochhafen. "L'état du corps a compliqué l'identification, mais il a finalement pu être rendu à ses proches", précise le Procureur de la République de Charleville-Mézières Laurent De Caigny.

Steve Kochhafen, Sedanais de 44 ans, était porté disparu depuis le 18 juillet. Or ce même jour, son ex-compagne se donnait la mort en se jetant des remparts du château fort de Sedan. Quelques heures plus tôt, elle avait prévenu sa fille qu'elle avait tué deux personnes et très vite les investigations ont dirigé les enquêteurs vers une connaissance de cette femme, un homme de 74 ans, dont le corps sans vie était retrouvé chez lui à Sedan.

Une battue avait eu lieu pour le retrouver

Si la première victime a rapidement été retrouvée, les choses ont été plus compliquées pour retrouver Steve Kochhafen, poussant ses proches à organiser une battue fin juillet à Glaire. Reste encore à emboîter toutes les pièces du puzzle afin de déterminer le scénario exacte de ce drame. "Nous communiquerons sans doute à la fin du mois", conclut le Procureur de la République de Charleville-Mézières.