Le corps retrouvé à Cohiniac est bien celui de la mère de famille disparue à St-Péver

La jeune costarmoricaine était portée disparue depuis le 22 avril. Une autopsie a permis de confirmer que le corps retrouvé à 15km de son domicile, dimanche, est bien le sien. L'enquête doit maintenant déterminer ce qui s'est passé.

La disparition de cette mère de famille de 35 ans avait mobilisé tous les habitants de St-Péver, près de Guingamp, qui s'étaient organisés pour mener les recherches. Le 22 avril, cette jeune femme était partie à pied de chez elle, et elle n'avait plus donné de nouvelles depuis.

Les tests ADN confirment son identité

Depuis, ces proches tentaient de lui envoyer des messages sur Facebook et dans la commune, 150 personnes s'étaient mobilisés pour participer aux recherches. Depuis dimanche, et la découverte d'un corps à Cohiniac, à une quinzaine de kilomètres de son domicile, sa famille craignait le pire. Le corps retrouvé dans cette commune située de l'autre côté de la foret a été transporté sur l’hôpital de Saint Brieuc et des tests ADN ont été effectués ce mardi matin pour l'identifier.

L'autopsie confirme l'identité de la victime, il s'agit bien de la jeune disparue.