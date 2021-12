Le corps retrouvé dans le Doubs à Pontarlier est bien celui de Baptiste

C'était l'une des pistes privilégiées par les enquêteurs du commissariat de Pontarlier. Le corps repêché près du pont de la fauconnière dans la sous-préfecture du Doubs, est bien celui du jeune Baptiste. Disparu depuis début décembre, le lycéen de 17 ans était activement recherché depuis.

L'autopsie est programmée pour ce mardi 28 décembre ou pour le lendemain. Elle devrait déterminer la date et les causes du décès, et préciser l'intervention - ou non - d'un tiers dans cette dramatique issue.