Corps retrouvé dans le gave de Pau : il s'agit de l'homme disparu dans l'eau à Gelos en mai dernier

C'est la fin d'une attente qui aura duré près de six mois pour les proches de Latifou, 34 ans, disparu dans les eaux du gave de Pau le 21 mai dernier, alors qu'il passait l'après-midi en famille au bord de la rivière, à Gelos. De grosses recherches avaient été déployées pour le retrouver mais sans succès. Quatre mois plus tard, un corps était retrouvé dans le gave. Après l'autopsie et des analyses, le parquet de Pau confirme ce jeudi 27 octobre qu'il s'agit bien de celui de Latifou.

Il avait été découvert à la dérive le dimanche 11 septembre, entre Lescar et Artiguelouve. Une enquête avait été ouverte afin de mener des analyses susceptibles d'identifier la victime. Après des mois dans l'eau, le corps était très abîmé, et il a fallu beaucoup de temps pour réussir à identifier précisément de qui il s'agissait.

Cet homme, qui travaillait au lycée professionnel de Gelos, était entré dans l'eau pour récupérer un ballon , au niveau de la passerelle. Les recherches avaient duré plusieurs jours, dans le gave avec des plongeurs et dans les airs par hélicoptère et drone, mais sans succès.