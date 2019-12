Le corps retrouvé dans le Pithiverais est très certainement celui du joggeur disparu

La Neuville-sur-Essonne, France ; Loiret

C'est très probablement le corps d'Adrien Lebel qui a été retrouvé dimanche dernier dans une rivière à La Neuville-sur-Essonne, dans le Loiret.

L'autopsie permettra de le confirmer ce vendredi, mais le corps retrouvé dans "un état de décomposition avancé, portait la même tenue vestimentaire que le jeune homme" précise le procureur de la République d'Orléans, Nicolas Bessone.

Le corps ne porte pas de traces de coups ni de violences apparentes selon le procureur, la piste criminelle semble donc exclue.

Agé de 29 ans, Adrien Lebel était originaire de Givraines (Pithiverais), il avait été aperçu pour la dernière fois le 3 novembre dernier du côté de Boynes, alors qu'il était parti faire son jogging, et on ne l'avait plus revu depuis, malgré d'intenses recherches.