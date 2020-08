Le corps retrouvé dans un clic clac à Carpentras n'est toujours pas identifié formellement

Les gardes à vue des deux suspects, dans l'affaire du corps découvert dans un clic clac cette semaine à Carpentras, sont présentés à un juge ce vendredi après midi pour des faits d'homicide volontaire. Leur garde à vue a été levée. Les auditions n'ont toujours pas permis de faire la lumière sur les circonstances du décès. Les propos des mis en cause restent trop "_laconiques"_.

Le corps de cet homme, pour l'instant non identifié formellement, est dans un tel état que les circonstances du décès restent inconnues. Des analyses scientifiques plus poussées, comme un examen des viscères et un examen dentaire, devraient permettre d'en savoir plus. Des papiers d'identité ont été retrouvés dans l'appartement. Les analyses ADN devront être confortées à celles des proches.

Le parquet d'Avignon est désormais saisi et un juge d'instruction devrait superviser la suite de l'enquête. Les deux suspects pourraient être mis en détention provisoire dès ce vendredi soir.

