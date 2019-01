Le corps retrouvé près de Poncharra en Isère est bien celui de la vieille dame atteinte d'Alzheimer disparue

Un corps a été retrouvé lundi soir en contrebas de la départementale 925 entre Pontcharra et Détrier. Il a été identifié et il s'agit bien de celui d'Arlette, une vieille dame de 81 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer, disparue le 6 janvier dernier à Saint-Maximin et activement recherchée depuis.

Pontcharra, France

C'est une des personnes qui a participé à la battue du 9 janvier dernier qui a repéré une tache rouge ce lundi soir, en contrebas de la route départementale 925 entre Pontcharra en Isère et Détrier en Savoie. Le corps était en bordure du Bréda, au bas d'une barre rocheuse dans une zone boisée et escarpée.

Les vérifications ont été faites, il s'agit bien d'Arlette Vial-Pailler, la vieille dame qui a disparu de son domicile de Saint-Maximin le dimanche 6 janvier. Cette femme atteinte de la maladie d'Alzheimer a été recherchée d'abord par la gendarmerie aidée par un hélicoptère et des équipes cynophiles, sans résultats. Sa petite fille avait ensuite lancé un appel sur Facebook et organisé une battue pour ratisser tout le secteur. 150 personnes avaient répondu à l'appel, une centaine de volontaires en plus des gendarmes et pompiers qui étaient sur le terrain. Malgré cette mobilisation, Arlette restait introuvable.

D'après la gendarmerie, l'endroit où le corps a finalement été repéré lundi soir pourrait indiquer qu'elle a été surprise par la tombée de la nuit au cours de sa promenade à quelques kilomètres de son domicile, et qu'elle a pu tomber au bas de la barre rocheuse. Il a fallu le savoir-faire des secours en montagne de la CRS Alpes pour évacuer le corps dans cette zone difficile d'accès. La vieille dame serait morte peu après sa chute.