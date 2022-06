Le corps sans vie de Jacqueline Dumont a été retrouvé hier dans un bois à Ailly-sur-Noye

Tragique dénouement dans la disparition de Jacqueline Dumont à Ailly-sur-Noye : son corps a été retrouvé lundi 6 juin dans un bois de la commune, indique le parquet d'Amiens qui s'appuie sur les premiers éléments de l'enquête. La piste de l'accident est privilégiée.

L'octogénaire, ancienne fleuriste très connue à Ailly-sur-Noye souffrait de la maladie d'Alzheimer. Elle avait quitté son domicile vers 7 heures du matin le 28 mai dernier, et avait été aperçue moins d'une heure plus tard à Jumel, environ un kilomètre plus loin.

Son corps a donc été retrouvé ce lundi 6 juin, après des jours de recherches lancées par la famille, et des battues. Des plongeurs ont même sondé les marais et plans d'eau du secteur.

La petite-fille de la victime, qui avait lancé la mobilisation via une page Facebook, remercie ce mardi les centaines de personnes qui ont participé aux recherches.