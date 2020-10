Le Coteau : 63 emplois sauvés chez Diva repris par Market Maker

Le groupe Diva spécialisé dans les canapés et installé au Coteau dans le Roannais connait le nom de son repreneur. C'est Market Maker, une société basée dans la banlieue de Lyon qui a été choisie ce jeudi après-midi par le tribunal de commerce de Paris.

Les canapés Diva produits à Roanne depuis plus de 50 ans.

La reprise prévoit 63 emplois sauvés sur les 127 de Diva, placé en redressement judiciaire depuis le mois de juin dernier. Un PSE, un Plan de Sauvegarde de l'Emploi, va donc être mis en place ; 63 emplois sauvegardés, c'est un moindre mal pour Yannick Michaud délégué CGT mais pas pour autant la fin des problèmes : "C'est le projet sur lequel nous avons donné un avis favorable même si nous pouvons déplorer que 50% du personnel doive partir. C'est le projet qui nous semble le mieux construit et le plus pérenne pour l'entreprise. Mais on a 51 ans de moyenne d'âge. C'est un problème pour tous ceux qui vont perdre leur travail demain. Cela va être compliqué pour qu'ils en retrouvent car le marché est sinistré sur le Roannais."

Le 10 septembre dernier, l'ancien PDG du groupe Adova auquel est rattachée l'entreprise costelloise, Jacques Schaffnit, avait retiré son offre de reprise. Il n'avait pas pu présenter un montage financier abouti devant le tribunal de commerce de Paris, l'une des banques s'étant finalement rétractée. Il avait demandé le 7 septembre dernier un délai pour finaliser son montage.