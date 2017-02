Le coup de folie d'un salarié du centre anti-cancer Leclerc à Dijon ?

Un ancien informaticien du centre anti-cancer George François Leclerc était jugé, ce jeudi matin à Dijon, pour avoir notamment volé des données informatiques. Il risque trois mois de prison avec sursis.

Ce jeudi matin, le tribunal de Dijon s'est penché sur un dossier pas banal et plutôt pointu. Celui d'un ancien salarié du centre anti-cancer George François Leclerc soupçonné d'avoir piraté le système informatique, volé des données et détruit des disques durs au contenu mystérieux. Une "mise en scène" contre un salarié qui s'entendait mal avec son chef a plaidé son avocat.

Son bureau déménagé, son ordinateur débranché pendant son arrêt maladie

En février 2014, ce salarié "aux états de service impeccables" reconnait le tribunal, part en arrêt maladie pour des raisons personnelles. C'est au bout de 4 mois, qu'il reçoit un courrier de sa direction l'informant que son ordinateur de bureau va être utilisé par ces collègues, qu'ils ont besoin d'accéder à certaines informations et qu'il doit venir retirer ses contenus privés. Une lettre dont la sémantique est discutée et qui inquiète ce cadre technique d'une quarantaine d'années. Dès le lendemain, un dimanche "pour ne pas croiser mes collègues et devoir me justifier de mon arrêt maladie", il se rend donc à son bureau et là, c'est la stupeur pour le salarié : "mon bureau n'est plus mon bureau, je trouve mon ordinateur parterre dans un autre espace."

Les deux avocats plaident le mensonge

Perturbé mais restant calme selon lui, l'informaticien rebranche son ordinateur, réinitialise son mot de passe qu'il pense périmé mais qui en fait a été désactivé par le centre, sauvegarde ses données perso et vide son cloud comme demandé dans la lettre. Il répète au tribunal : "après ça, je rentre chez moi et le mardi je préviens mon patron que je suis passé récupérer mes données." Problème, le lundi matin, les ordinateurs ne marchent plus et les informaticiens découvrent 3 disques durs tellement rayés que les données dessus sont irrécupérables. Pour l'avocat du centre Leclerc, "la théorie du stratagème ne tient pas une seconde." "Il vient au bureau en catimini un dimanche et on lui ferait porter le chapeau en maquillant la scène de crime le lundi matin alors qu'on ne sait même pas encore, à ce moment-là qu'il est passé ?" demande Maître Cluzeau.

"Un faisceau d'indices"

Pire, l'informaticien aurait avoué, plus tard, à son directeur "avoir pété les plombs, fait une bêtise". Mais ces aveux, sans témoin, il les nie aujourd'hui. C'est parole contre parole. La défense, elle, semble croire à la machination, mais n'a pas de mobile. Impossible de comprendre pourquoi on aurait voulu accabler son client. Maître Schmitt dénonce "un simple faisceau d'indices". "On a une espèce d'impression que c'est lui", mais rien de plus pour l'avocat. Un argument devancé par la vice-procureur dans son réquisitoire. Faute d'élément elle a requis la relaxe pour l'espionnage et requiert 3 mois de prison avec sursis pour la destruction du matériel et l'accès frauduleux aux données du centre Leclerc.

Le tribunal rendra sa décision le 9 mars.