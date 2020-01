Le "coup de gueule" du député Jean-Charles Colas-Roy après une action de militants CGT dans sa permanence

Le député Jean-Charles Colas-Roy se dit "choqué", après que des militants CGT soient entrés dans sa permanence et se soient montrés, selon lui, "menaçants" avec ses collaborateurs. De son côté, Nicolas Benoit, secrétaire général de la CGT en Isère, dénonce "des mensonges". Selon lui, les militants souhaitaient "échanger" et ils ont été "provoqués par un des collaborateurs du député qui les filmait à leur insu".

Ce vendredi, Jean-Charles Colas-Roy a reçu des syndicalistes de la CFDT pour échanger sur la réforme des retraites, avant de partir à un rendez-vous. Une fois le député parti, une trentaine de personnes avec, pour la plupart, "des gilets et autocollants CGT", est arrivée devant la permanence et a demandé à entrer.

Les deux collaborateurs du député, présents sur place, ont proposé à trois militants d'entrer. C'est un groupe de huit personnes qui s'est retrouvé à l'intérieur de la permanence, durant une demi-heure. Le ton est monté, des affiches ont été collées sur la permanence, et selon Jean-Charles Colas-Roy, ses collaborateurs auraient été menacés. Il envisage de porter plainte ou d'entamer une action en justice.

Des pancartes ont été collées sur la vitrine, dont une "1989 rappelez-vous, bientôt votre tour" : j'estime que ce sont des menaces et c'est inadmissible. D'autant plus qu'il y avait une élue de la ville d’Échirolles, en écharpe, qui mettait de l'huile sur le feu. Mes collaborateurs ont été intimidés, voire même insultés. Ils sont choqués, et moi aussi. Ils leur ont même proposé un rendez-vous dès ce lundi et ça a été refusé, donc les personnes n'étaient pas là pour échanger mais pour faire un coup de force, un coup de communication. Je comprends que dans le cadre de la réforme des citoyens puissent être en colère, je comprends qu'on puisse manifester, je respecte aussi le travail des syndicats quels qu'ils soient, mais les menaces, l'intimidation dans une permanence, c'est une ligne rouge qu'on ne doit pas franchir. Nous comptons porter plainte ou faire une action en justice.