Le coup de gueule du maire de Chinon contre une nouvelle installation illégale de gens du voyage

C'est un sujet qui revient régulièrement sur la table du printemps jusqu'à l'automne, celui des installations illégales de gens du voyage. La dernière en date, elle a lieu en ce moment avec une quinzaine de caravanes, une cinquantaine de familles qui ont pris position à Savigny-en-Véron dans le Chinonais. Le maire de Chinon, et président de la communauté de communes, a bien demandé l'expulsion, mais il ne l'a pas obtenu de l'Etat, d'où son coup de gueule aujourd'hui.

On est traités comme ceux qui ne sont pas conformes ! - Jean-Luc Dupont

Jean-Luc Dupont estime que sa communauté de communes respecte parfaitement le Schéma départemental d'accueil des gens du voyage (qui prévoit un nombre d'aires d'accueil avec un nombre de places de stationnement territoire par territoire), qu'il n'est donc pas juste qu'elle ne soit pas soutenue par l'Etat. "La communauté de communes investit chaque année plus de 250 .000 € dans les frais de gestion des aires d'accueil. On a fait cette année 75 .000 € d'investissement pour remettre à niveau des équipements qui avaient été cassés par la communauté des gens du voyage. Et là, on est traités comme ceux qui ne sont pas conformes, donc ça commence à bien faire. Donc les élus en ont ras le bol" s'exaspère le maire de Chinon.

Il faut appliquer les règles et que ceux qui ne les appliquent pas soient condamnés

Jean-Luc Dupont poursuit. "Il n'y a aucune valeur ajoutée à avoir fait tous ces investissements quand vous voyez les coûts embarqués pour la communauté de communes. On a une chargée de mission qui s'occupe de ça. Ça m'occupe deux personnes de la police municipale six mois par an. On n'en peut plus. Il faut appliquer les règles et que ceux qui ne les appliquent pas soient condamnés".

Il y a quelques jours, Jean-Luc Dupont a d'ailleurs fait voter une délibération en conseil communautaire. Si l'Etat ne fait rien, l'intercommunalité se réserve le droit de l'attaquer en justice. Selon lui, il y a déjà eu une trentaine d'occupations illicites sur le territoire de la communauté de communes depuis le début de l'année.

Pas de trouble à l'ordre public selon la préfecture

De son côté, la préfecture d'Indre-et-Loire dit ne pas constater de trouble à l'ordre public, renvoie aussi à la promesse des gens du voyage de quitter Savigny-en-Véron ce dimanche, après plus de dix jours d'occupation illégale. La préfète dit vouloir faire de la répression, mais aussi de la prévention en trouvant par exemple des habitats pérennes aux gens du voyage. "Nous souhaitons travailler avec l'ensemble des collectivités sur la création de nouvelles structures, l'accès au logement, l'accès à la sédentarisation aussi pour certaines familles, de manière à globalement faire baisser cette pression. On met en œuvre malheureusement des mises en demeure et des expulsions tous les ans en nombre croissant. Ce qui veut dire que finalement, _la réponse répressive, elle peut être efficace dans certaines situations, mais elle ne suffit pas globalement_, structurellement, à améliorer la situation dans ce département".