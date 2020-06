Le coup de gueule du maire de Saint-Dié-des-Vosges après des incivilités sur le site des Molières

Le coup de gueule du maire de Saint-Dié-des-Vosges, David Valence. Sur sa page Facebook, il a publié ce mardi des photos de la cascade des Molières, un site naturel qui se situe sur sa commune, au pied du massif de l'Ormont. Des clichés sur lesquels on découvre une table de pique-nique jonchées de bouteilles de bière et de déchets. Il s'agit d'un site qui vient plus d'être rénové pour plus de 35.000 euros aux frais de la commune, rappelle David Valence.

Le maire de Saint-Dié-des-Vosges annonce la couleur : "Puisque la pédagogie ne fonctionne pas, il reste la répression."