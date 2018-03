Patrick et Isabelle Balkany sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour fraude fiscale, confirme leur avocat ce mercredi. Le maire de Levallois-Perret et son épouse sont soupçonnés d'avoir dissimulé une partie importante de leur patrimoine immobilier.

Paris, France

De nouveaux ennuis judiciaires en perspective pour les Balkany. Leur avocat, Me Grégoire Lafarge, confirme ce mercredi l'information de nos confrères d'Europe 1. Un juge d'instruction a signé le 22 février l'ordonnance de renvoi. Patrick et Isabelle Balkany seront donc jugés prochainement par le tribunal correctionnel pour fraude fiscale. C'est ce qu'avait requis le parquet national financier au terme de l'enquête sur le patrimoine du maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et de son épouse.

Des villas et un manoir non déclarés

Le couple est mis en examen depuis octobre 2015, suite à une dénonciation de l'administration fiscale. Dans le viseur du fisc, plusieurs propriétés somptueuses jamais déclarées, comme la villa Pamplemousse sur l'île de Saint-Martin, le riad "Dar Gyucy" à Marrakech et un fastueux manoir à Giverny, en Normandie. Autrement dit, les Balkany n'ont pas été soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour ces propriétés dont la valeur pourrait avoisiner les 15 millions d'euros. Si Isabelle Balkany a admis devant les juges être la propriétaire de la villa antillaise, le couple a toujours nié détenir le riad de Marrakech. Mais l'enquête aurait démontré le contraire, et mis à jour les montages financiers tortueux élaborés pour acquérir ce bien en 2009.

Des soupçons de corruption

Les Balkany font surtout l'objet d'une autre enquête depuis 2013 pour corruption et blanchiment de fraude fiscale. Un dossier encore plus embarrassant, qui pourrait être regroupé avec l'affaire de fraude fiscale, ce qui retarderait alors la tenue du procès.