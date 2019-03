Le couple Cizeron - Papadakis vise un quatrième sacre mondial

Montbrison, France

Deux mois après avoir décroché un cinquième titre européen, couronné d'un nouveau record du monde de points sur l'épreuve (217,98 points cumulés sur le court et le libre), on voit mal qui pourrait empêcher le couple Cizeron - Papadakis de décrocher un quatrième sacre mondial au Japon. Même si les meilleurs de la discipline sont là, notamment les Américains Madison Hubbell et Zakhary Donohue, qui représentent probablement la principale menace. L'an dernier à Milan ils ont terminé deuxièmes des Mondiaux, derrière nos deux patineurs français. Les quatre patineurs sont d'ailleurs amis dans la vie et s'entraînent ensemble à Montréal.

Un tango sur le programme court vendredi

Mais vendredi, sur la glace japonaise de Saitama, il n'y aura pas de sentiment. Avec d'abord un programme court qui devrait être très rythmé puisque le couple français a prévu de danser sur un tango. Puis ce sera le programme libre samedi matin, dès 6h20 heure française. L'an dernier, Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis avaient survolé les mondiaux de Milan sur une chanson d'Ed Sheeran, terminant avec plus de dix points d'avance sur leurs amis américains.

Programme (heure française)

Vendredi 6h55 programme court

Samedi 6h20 programme libre