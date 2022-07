Le couple de Noirétable soupçonné de violences et de viols sur des enfants placé en détention provisoire

Un couple qui accueillait des enfants et des adolescents dans un lieu de vie à Noirétable (Loire) a été placé en détention provisoire ce vendredi 1er juillet. L'homme de 50 ans est notamment mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans.

Le couple de Noirétable soupçonné de violences et d'agressions sexuelles sur des enfants placés a été déféré devant un juge et placé en détention provisoire ce vendredi 1er juillet. Les faits auraient eu lieu entre 2015 et 2022 au sein de leur lieu de vie Les bois noirs, agréé par le Département de la Loire pour accueillir des enfants et des adolescents.

Ce sont d'anciennes pensionnaires majeures qui ont lancé l'alerte en appelant le 119, le numéro du service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger. Elles ont dénoncé "les mauvais traitements infligés aux mineurs en général, et des faits de viols et d’agressions et atteintes sexuelles de la part de l’époux du couple de propriétaires", indique le procureur de la République de Saint-Étienne David Charmatz dans un communiqué.

Les neuf personnes qui étaient confiées au couple au moment de l'alerte ont été retirées du lieu de vie par les services de la protection de l’enfance du conseil départemental de la Loire le 2 juin puis réparties dans quatre autres départements.

Une quinzaine de pensionnaires ou ex-pensionnaires auditionnée

Pas moins de 15 pensionnaires et ex-pensionnaires ont été entendus par les enquêteurs durant le mois de juin. Le couple a été placé en garde à vue le mercredi 29 juin. Au terme de deux jours d'auditions, l'homme de 50 ans et la femme de 47 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire.

L'époux, qui nie les faits, est poursuivi pour viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur quatre victimes, trois mineures et une ex-pensionnaire toujours hébergée dans ce lieu et qui était majeure au moment des viols dénoncés, agressions sexuelles par personne ayant autorité sur deux autres mineures et de violences habituelles sur mineurs de 15 ans. La plupart des quinze pensionnaires et ex-pensionnaires du lieu de vie qui ont pu être entendus ont dénoncé des mauvais traitements régulièrement infligés.

La femme a été mise en examen du seul chef de non-dénonciation de mauvais traitements, privations, agressions ou atteintes sexuelles infligées à un mineur. "Elle a aussi été placée sous mandat de dépôt, principalement pour soustraire les mineurs à toute influence durant le temps de l’instruction, de très nombreuses investigations restant à accomplir", précise le parquet qui ajoute que "d’autres révélations concernant les conditions de vie et, plus généralement, le fonctionnement de ce lieu de vie habilité, donneront lieu à une autre enquête."