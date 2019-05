Le couple de Tourangeaux soupçonné de vol au Fouquet's repasse devant la justice ce jeudi

Quatre fourchettes et un tabouret. Voilà le souvenir ramené du Fouquet's par ce couple de gilets jaunes tourangeaux. Un souvenir, et pas un butin insistent-ils.

C'était le 16 mars dernier. L'acte 18 des gilets jaunes dégénère sur les Champs-Elysées. Parmi les commerces saccagés figure le célèbre restaurant du Fouquet's. Sa devanture est en partie brûlée, et plusieurs objets disparaissent.

Tous deux nient le vol. Ambre et Franck assurent qu'un vigile du restaurant distribuait ces objets. Sur sa page-Facebook, l'aide-soignante poste une photo du tabouret. Les enquêteurs peuvent alors remonter sa trace. Et l'interpeller chez elle, avec son compagnon.

Au terme de 48 heures de garde à vue, le couple passe en comparution immédiate le 23 mars dernier. Mais leur avocat soulève des nullités de procédure. Ils ressortent libres, sans être jugés.

En arrivant devant le Fouquet's, le restaurant était déjà ravagé. On a parlé avec le vigile qui nous a pas empêché de rentrer dedans. On a fait un selfie à l'intérieur et les gens ont commencé à réclamer des couverts. Je lui ai demandé en plus si je pouvais prendre un tabouret pour la blague et le souvenir du Fouquet's. C'était le symbole et en plus demandé et donné avec autorisation" Ambre