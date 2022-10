Couple de Basques porté disparu au Mexique : deux corps sans vie retrouvés chez eux

Michel Amado et Assya Madjour.

Deux corps ont été retrouvés au domicile d'Assya Madjour et de son conjoint Michel Amado, à Valladolid, au Mexique, ont confirmé ce mardi certains de leurs proches à France Bleu Pays Basque, après que Sud Ouest a révélé l'information. Les deux corps ont été découverts par la police fédérale mexicaine dans une auberge de jeunesse qu'ils retapaient. Depuis plus d'un mois, leurs proches étaient sans nouvelle de ce couple vivant au Mexique, mais originaire de Ciboure pour l'un, et Alger pour l'autre, avec une famille au Pays basque.

Selon ces proches, la police privilégierait la piste criminelle. La famille, qui craignait que le couple ait été victime d'un enlèvement, avait déclaré officiellement leur disparition aux autorités françaises le 30 septembre dernier, et restait depuis en contact quotidiennement avec les autorités mexicaines.

Début octobre, la famille d'Assya expliquait l'avoir eue pour la dernière fois de vive voix le 25 août dernier. Depuis, ils avaient reçu "des messages étranges" renchérissait sa famille, inquiète, "des messages qui disent qu'ils sont partis dans un centre spirituel à Chiapas, un état au sud du pays".

Selon certains proches, il s'agit bien des deux Basques portés disparus, mais l'ADN est toujours en cours d'identification.