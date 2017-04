Le coureur cycliste professionnel français Yoann Offredo raconte son agression à coups de pelle et au cutter

Le coureur cycliste professionnel, Yoann Offredo, qui s'entrainait en vallée de Chevreuse (Yvelines) a été agressé à coups de manche de pelle et au cutter lundi par un couple d’automobilistes.

Yoann Offredo raconte son agression

Le cycliste Yoann Offredo raconte son agression par un automobiliste lors d'un entraînement en Vallée de Chevreuse.

Un témoignage pour dire son ras le bol

Yoann Offredo est encore sous le choc.

J'ai souvent été agressé verbalement mais physiquement jamais"

"L'agression commence quand lui nous frôle", raconte Yoann Offredo qui a décrit sa mésaventure sur Facebook pour faire passer un message de "ras le bol". "Se faire insulter, je le conçois. On exerce notre profession sur les routes et on doit cohabiter avec les automobilistes qui sont contraints par leur travail et un mode de vie stressant. Attendre derrière un cycliste, cela peut parfois les exaspérer. Mais quand je suis rentré à la maison et que ma fille pleurait de me voir en sang, j'ai eu envie de dire, j'en ai marre. Je veux juste faire du vélo sereinement, sans me dire est-ce que je vais rentrer".

Dès que je peux, je remonte sur le vélo, si mon moral me le permet"

Yoann Offredo affirme qu'il souffre du moral plutôt que de blessures physiques. Il explique qu'il avait été très ému du décès du champion italien de 37 ans, Michael Scarponi, renversé par une camionnette samedi alors qu'il partait s’entraîner. S'il a publié son témoignage sur Facebook c'est pour faire prendre conscience qu'en vélo on est très vulnérable. "Il y a 10% des gens qui nous mettent en danger, indique le coureur cycliste, pas forcement consciemment. J'avais besoin d 'exprimer ma tristesse et mon désarroi plutôt que ma colère".

Les agressions sont de plus en plus courantes dénonce une association de cyclistes

Ces agressions envers les cyclistes, si elles ne sont heureusement pas toujours aussi graves, ne sont pas rares déplore Olivier Schneider, le président de la FUB, la fédération des usagers de la bicyclette. Notamment en ville, où les tensions entre usagers de la route sont grandes. "Les agressions physiques arrivent notamment quand on a le courage de faire remarquer à un automobiliste qu'il vient de nous doubler d'un peu trop près ou qu'il est mal garé sur une piste cyclable. Au lieu de se sentir gênés, les automobilistes explosent", constate Olivier Schneider.