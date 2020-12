Le cours de la truffe noire a connu un pic durant la semaine de Noël sur le marché de Carpentras

La semaine dernière pour Noël, elle s'est vendue sur les marchés de gros entre 600 et 700 euros le kilos et entre 900 et mille euros sur les marchés de détail. Le Vaucluse fourni 45% de la production des six départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur, première région de production française.