Le couvre-feu maintenu à Bethoncourt, pas à Montbéliard

Instauré depuis le 14 juillet dernier la maire de Montbéliard Marie-Noëlle Biguinet met fin au couvre-feu dans le quartier de la Petite-Hollande. Il avait été mis en place après des violences urbaines, notamment des voitures brûlées. Incivilités qui ont continué durant plusieurs semaines, ce qui a conduit la maire de la commune à interpeller par voie postale le ministère de l'intérieur pour demander des renforts de police, mardi.

Une solution provisoire

Marie-Noëlle Biguinet estime que cette interdiction aux mineurs de moins de 16 ans de sortir de chez eux entre 22h et 7h a assez duré et qu'elle a porté ses fruits. "Ils ne se sont pas trouvés dehors le soir après 22h, j'en ai confirmation par les forces de police. La situation s'est apaisée depuis que les CRS sont présents dans le quartier." La maire tient à préciser toutefois qu'il ne s'agit que d'une solution de court-terme. "Nous avons toujours besoin de plus de policiers à la Petite Hollande, et nous sommes, les élus avec la police, très vigilants. Nous prendrons les mesures qu'il faudra en cas de reprise des violences urbaines."

Marie-Noelle Biguinet attend toujours une réponse du ministère de l'intérieur, alors que le préfet du Doubs s'est rendu dans le quartier de la Petite-Hollande mercredi soir.

A Bethoncourt, la prolongation interroge

Situation différente à Bethoncourt, dans le quartier de Champvallon, puisque Jean André, a décidé de prolonger le couvre-feu mis en place le 10 juillet dernier. Il devait s'achever ce vendredi 31 juillet. Il empêche les mineurs de moins de 14 ans de quitter leur domicile entre 22h et 5h du matin. Une prolongation qui pose question parce que selon l'élu, la mesure a fait cesser les incivilités dans la commune. "Nous sommes dans une situation de tranquillité, mais elle est fragile. Ce couvre-feu permet aux familles d'avoir une prise de conscience, les parents sortent et se rendent comptent de la situation. Mais les jeunes de 17-18 ans, sont toujours dehors et font toujours des bêtises, donc la mesure permet aux plus jeunes de ne pas les suivre", éclaire Jean André.

Le maire de Bethoncourt précise que le couvre-feu devrait prendre fin le 31 août, puisqu'avec la rentrée scolaire les "moins de 14 ans vont retourner à l'école et ne seront plus dans la rue."