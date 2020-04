Le couvre feu est levé à Vierzon

Le couvre feu, instauré le 4 avril, n'est plus en vigueur à Vierzon

Depuis le 4 avril, à Vierzon, comme à Bourges et Saint-Amand Montrond notamment, la circulation était restreinte entre 22h et 6h du matin. Ces restrictions sont désormais levées à Vierzon. Le maire estimait qu'"elles n'avaient pas grands intérêts dans notre commune" selon un membre de l'équipe municipale et la décision a été prise en concertation avec le préfet qui a publié un arrêté pour lever la surveillance nocturne. Il s'applique à compter de ce mardi 21 avril.