Le couvre-feu vol en éclat pour la réouverture des terrasses à Bordeaux

Pas de doute, les terrasses ont bien rouvert à Bordeaux. Toute l'après-midi de ce mercredi 19 mai, elles étaient bondées. Des files d'attentes se sont même formées dans l'espoir de pouvoir trouver une table.

L'ambiance était plus que bonne, notamment place du palais, quand une fanfare est arrivée. Plus trop de geste barrières, mais des danseurs endiablés au rythme des cuivres.

Place Fernand Lafargue, la fête a continué bien après le couvre-feu.

Jusqu'à 23 h au moins, une centaine de personnes ont fêté la réouverture des terrasses sur la place Lafargue. Dans la soirée, il y avait beaucoup plus de monde que ça. La place était complètement pleine. Il y avait beaucoup d'alcool, de la musique. Ça a chanté, ça a dansé. Il y a même eu des Marseillaise et une péna baionna. Dans la foule surtout des jeunes, mais il y avait un peu de tous les âges, et tous avec un vrai besoin de faire la fête. Du coup, les gestes barrières sont complètement passés à la trappe : pas de distanciation sociale, très peu de masques. Vers 22 h, une voiture de police a fait partir certains participants, mais elle n'a fait que passer. Un noyau dur, donc d'une centaine de personnes est resté, au moins une bonne partie de la nuit.

Pour la préfecture de la Gironde, il n'y a eu aucune tolérance particulière concernant le non-respect du couvre-feu pour cette soirée de réouverture des terrasses.