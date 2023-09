Le crash d'un avion en Lozère, le pilote d'une soixantaine d'années est décédé

En Lozère, ce samedi 16 septembre, vers 18h30, un homme âgé d'une soixantaine d'années a perdu la vie dans un violent accident d’avion survenu près de Prévenchères au lieu-dit Le Crouzet. Il pilotait un avion monomoteur. Les pompiers ont d'abord été appelés par la base aérienne de Lyon, car elle n'avait plus de nouvelle du pilote, puis un promeneur sur place, a aussi aperçu l'appareil tombé à toute vitesse et a alerté les secours.

30 pompiers de Villefort et Langogne et une équipe du Groupement de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux sont intervenus.

Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore connues. Une enquête a été ouverte.