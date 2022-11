Le crash d'un avion en Sud Vienne fait deux victimes

Deux personnes ont été tuées hier dans un accident d'aéronef dans la Vienne. Le pilote appartenait au club aéronautique de Couhé-Brux sa passagère était aussi membre du club. L'accident est survenu vers 16h à la plateforme aéronautique de Couhé. Deux personnes étaient à bord - le pilote et une personne de l'aéroclub - elles sont mortes après que l'appareil - un DR 400 - a percuté des arbres en bord de piste avant de s'écraser au sol. Hier en milieu de soirée, l'accès à l'aérodrome était bloqué et un périmètre de sécurité mis en place. La gendarmerie confirme avoir été saisie de l'enquête confiée aux militaires de la brigade des transports aériens de Bordeaux, à la section de recherches des transports aériens de Villacoublay ainsi qu'aux enquêteurs du Bureau d'enquêtes et d'analyses de l'aviation civile (BEA). Le parquet de Poitiers a ouvert une enquête pour "homicide involontaire". Il s'agira notamment de comprendre si la mauvaise météo, du moment pluie et rafales de vent, a pu être à l'origine de ce drame.

