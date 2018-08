Le crazy race festival annulé dans l'Yonne : crazy arnaque ?

Par Denys Baudin et Thierry Boulant, France Bleu Auxerre

Le crazy race festival est annulé. Des courses dans la boue et dans un nuage coloré devaient se dérouler les 7, 8 et 9 septembre à Champs-surYonne. Les inscrits et les sponsors en sont pour leur frais, faute de remboursement de l'organisateur qui demeure injoignable.