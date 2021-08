Le créateur d'un site antisémite mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

Samuel Goujon, fondateur du site "Ils sont partout", a été mis en examen ce samedi et placé sous contrôle judiciaire à l'issue d'une garde à vue, a appris ce dimanche franceinfo auprès du parquet de Paris, confirmant une information du journal Le Parisien. Cet homme de 36 ans répertoriait sur son site Internet, sous couvert d'anonymat, des personnalités prétendument juives du monde politique, médiatique et culturel.

Il a notamment été mis en examen pour "injure publique à raison de l'origine, de l'appartenance à une ethnie, une race ou une religion", pour "provocation publique à la discrimination, à la haine, à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance à une ethnie, une race ou une religion" et pour "provocation publique à commettre des atteintes volontaires à la vie".

De nombreux signalements

Le pôle "haine en ligne" du parquet de Paris avait ouvert une enquête le 10 août, après un signalement à la justice du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui avait appeler à "fermer rapidement" ce site internet. "Ce site antisémite est profondément scandaleux et nauséabond. Je signale ces faits, susceptibles de recevoir une qualification pénale, au procureur pour que des poursuites soient engagées contre ses auteurs et le faire fermer au plus vite", avait écrit le ministre sur Twitter. La plateforme Pharos, qui permet aux internautes de signaler des contenus sur Internet qui leur semblent illicites, avait reçu de nombreux signalements.

Le site, qui existait depuis au moins 2020, n'est aujourd'hui plus accessible. Son nom est une référence à l'hebdomadaire "Je suis partout", principal titre de presse collaborationniste et antisémite en France sous l'occupation nazie (1940-1944), rappelle l'Agence France presse (AFP).