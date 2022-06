Le cri d'une mère victime d'une fusillade à Marseille : "Je ne peux plus vivre dans mon quartier"

Les immeubles barrent son horizon, et son avenir aussi

À première vue, elle n'est pas si mal, cette résidence en bordure du boulevard Villecroze, arborée et protégée par un portail électrique. Grands seigneurs, les dealers magnanimes ont repoussé d'une centaine de mètres le barrage-poubelle qui verrouille l'entrée de leur cité de trafics. On se gare donc à proximité, sur un tapis de pare-brise explosés, passage obligé, voie d'accès unique au fief des Marronniers. À cet endroit même, le 18 juin 2021, Samia* a sorti sa voiture, dans l'idée estivale de savourer une glace au frais de la Corniche, avec son bébé de deux ans bien attaché à l'arrière, on n'est jamais assez prudent.

"C'est comme si j'attendais la mort."

22h. Il fait si chaud. Son parking devient scène de crime. "Dans le projecteur des phares, je vois une ombre poursuivre deux petites silhouettes. Et soudain, un feu d'artifice. Je ne comprends pas. Une pluie de balles. Ma voiture est criblée. Rayanne s'effondre juste devant. Il pousse ce cri qui me transperce le cœur. Je veux faire marche arrière. Je cale. Je me dis qu'IL va venir nous achever. C'est comme si j'attendais la mort." Sur la banquette arrière, son bébé en état de choc, sous les débris de verre. Samia sort. Avec un voisin, au chevet de Rayanne : le meilleur copain de son fils meurt dans ses bras.

Pompiers. Police. Brigade criminelle. Samia rentre chez elle à 4h du matin. Elle découvre le plus petit fuyard, 8 ans, la jambe en sang "déchiquetée par une balle", caché dans l'immeuble. "Comment il va, Rayanne ?" "Il est décédé. N'aie pas peur ! Tu ne risques rien. Il y a des policiers partout. Je t'amène aux pompiers". Samia, visage ensanglanté, son bébé cramponné à son bras droit, épaule l'autre enfant blessé jusqu'aux secours. 18 juin 2021 à Marseille.

Samia et son récit terrible Copier

Le mur devant la résidence de Samia © Radio France - Christophe Van Veen

Partir pour revivre !

À première vue, il n'est pas si mal, son appartement où elle vit depuis 12 ans. Le ventilo devrait conjurer la chaleur. Samia chuchote sur sa petite terrasse, en nous montrant les immeubles en surplomb qui barrent son horizon, son avenir. Vite, il faut rentrer, ne pas s'exposer plus que de raison, la peur au ventre. Tirer les rideaux. On ne sait jamais. Cloîtrée, Samia, 40 ans, a perdu le sommeil et son boulot à l'auto-école. Cachets pour dormir, incompatibles avec son travail. Elle se bat seule avec ses deux enfants, 15 et 3 ans. Elle se bat pour quoi ? Pour partir.

"J'étais tellement choquée, je ne demandais rien. Aujourd'hui, c'est le cri d'une mère ! Je veux mettre mes enfants à l'abri, en sécurité. Je suis traumatisée. Je veux partir !"

Les premiers temps, l'ex-monitrice ne parvient plus à reconduire. "Le pied qui tremble". Les images reviennent la percuter. Il y a quelques mois, celui qui sera toujours "son bébé" se prend un coup de panique quand maman ne sait plus si elle doit entrer ou sortir du parking. "Pan Pan ! Enfant peur !" La peur les rattrape toujours. Il faut partir. Mairie, préfecture, travailleurs sociaux, bâilleurs... Samia a contacté tout le monde... et elle est toujours là. La Marseillaise a interdit à son aîné de continuer la boxe, activité qui termine trop tard, à la nuit tombée, trop dangereuse pour les enfants perdus de la cité phocéenne. La petite tribu s'organise, évite le pire qui n'est jamais loin, en espérant la délivrance.

Partir. Quitter le 14e arrondissement. Fuir cette enclave des quartiers nord. Vivre au milieu d'une scène de crime est impossible, au-dessus de ses forces.

Samia et son traumatisme Copier

Au fond, l'entrée est filtrée à certaines heures © Radio France - Christophe Van Veen

"Ici il n'y a rien. Les enfants sont abandonnés."

"Elle est si belle, ma ville, dans d'autres quartiers". Quitter les Marronniers, pas Marseille. On apprend à Samia que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est descendu ce jeudi à Marseille, une nouvelle fois, au commissariat principal, l'Évêché, pour évoquer la lutte contre les trafics de drogue qui ont fauché depuis le début de l'année seize jeunes dans les Bouches-du-Rhône, parmi lesquels le dernier Marwanne, 15 ans, mort d'une balle perdue à Arles, "victime collatérale".

La guerre contre les trafiquants ? Samia a envie d'y croire pour ses enfants, pour leur avenir. Mais le mur juste en face de sa résidence dit autre chose : "L'État nous laisse tomber." Et la priorité est bien là pour la maman : "Il faut plus d'associations, plus d'éducateurs. Il n'y a rien ici pour empêcher les jeunes de traîner. Le parc, j'interdis à mes enfants de toucher les installations tellement c'est sale. Il n'y a même pas un stade. Les enfants du quartier, ils ont été abandonnés".

Du côté de la préfecture, on nous a fait comprendre que le dossier de Samia fait l'objet "d'une attention particulière" tout en ne niant pas les difficultés de relogement à Marseille.

* À sa demande, Samia est un prénom d'emprunt.