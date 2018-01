Le cri de désespoir d'un homme malvoyant agressé à Marseille

Par Emilie Briffod, France Bleu Provence

Le 1er juillet dernier, un habitant malvoyant du quartier des Olives, dans le 13e arrondissement de Marseille, était agressé juste derrière chez lui pour sa chaîne en or. Blessé, il a porté plainte, mais depuis, il n'a aucune nouvelle et se sent abandonné.