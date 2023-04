Le cri du cœur d'un artiste à la recherche de sa guitare perdue à La Rochelle

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Vendredi dernier, vers 21 heures, l'artiste Laurent Lamarca a perdu sa guitare fétiche à La Rochelle. Sa mésaventure a été racontée dans les colonnes du journal Sud Ouest .

Laurent Lamarca, qui écoutait de la musique en pédalant, n'a pas entendu tomber l'instrument, une Gibson folk rangée dans une housse noire. L'auteur, compositeur et interprète confie l'avoir perdu en sortant du studio où il travaillait, entre la médiathèque Michel-Crépeau et le Vieux-Port.

Valeur sentimentale inestimable

Révélé en 2011 lors des Chantiers des Francofolies, Laurent Lamarca a placardé des avis de recherches dans toute la ville de La Rochelle pour retrouver cette guitare qui compte énormément pour lui. "C'est une guitare hyper importante pour moi parce que c'est une guitare que j'ai depuis presque 12 ans maintenant. Je fais toutes mes dates de concert avec, il n'y a pas une chanson que je commence sans cette guitare quasiment", raconte l'artiste, qui espère d'abord l'avoir oublié au studio.

"J'avoue que quand je me retourne et que je vois que sur le vélo il n'y a plus la guitare, c'est la panique. J'en ai des guitares, y'en a que je pourrais perdre, celle là c'est trop dur quoi..! J'ai l'impression que je me suis fait larguer. Après, depuis le début, j'ai l'impression que je vais la retrouver. Peut-être que j'arrive pas à accepter le fait de l'avoir perdue. La Rochelle c'est une petite ville, remplie de gens cool, donc y'a bien moyen que je la retrouve quand même cette guitare."

Laurent Lamarca est joignable sur son portable : 06.78.98.75.04