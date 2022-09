Le cri de détresse des parents de Noé tué dans un accident de la route à Antibes en juin dernier

Le jeune Noé Guez Auger a été percuté par une voiture alors qu'il circulait en voiturette avec sa petite amie, il y a trois mois route de Grasse à Antibes dans la nuit du 24 au 25 juin. Agé de presque 17 ans il est mort dans cet accident. Aujourd'hui ses parents poussent un cri de détresse car selon eux "le conducteur du véhicule qui a fauché notre fils est sorti de prison dans l'attente de son jugement".

Une lettre écrite à la première personne pour faire revivre Noé

Yvon et Marceline les parents de Noé veulent ainsi interpeler l'opinion public , c'est pour cela qu'ils ont rédigé un long message sur Facebook ou Noé prend la parole. Un message extrêmement émouvant : "J’étais un sportif de haut niveau, j’avais des amis géniaux, une famille en or Je sais que mes parents et ma petite soeur Éden son inconsolables , papa ne dort plus car on communique pratiquement toutes les nuits. Maman fait tout pour tenir , je suis aussi en contact permanent avec elle. Je suis très inquiet pour eux ,je leur envoie toutes les forces pour qu’ils ne sombrent pas J’ai aussi du côté de papa un grand frère Kevin , et deux grandes sœurs Nathalie et Hannah, qui eux aussi souffrent énormément. J’ai aussi mes grands Parents .Mamou et Papou qui ne cessent de pleurer je vais aussi beaucoup manquer à mes oncles, tantes, cousins cousines aussi bien du côté Auger & des Guez Maman, papa je me souviens que quand je partais en compétition de tir pour une semaine, c’était pour vous beaucoup trop long , aujourd’hui je suis parti pour la vie de cette terre , mais vous savez bien que je serai là pour vous accueillir dans mon petit coin de paradis"

Les parents de Noé veulent ainsi organiser une marche. La date n'est pas encore connue mais elle devrait avoir lieu dans les prochaines semaines à Antibes. D'autres parents d'enfants victimes de la route seront présents.