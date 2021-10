Le critérium des Cévennes suspendu par arrêté préfectoral en raison des intempéries

La préfecture du Gard a pris ce vendredi soir un arrêté pour annuler les spéciales du critérium des Cévennes automobile jusqu'à ce samedi midi en raison des intempéries. La course pourrait reprendre samedi après-midi si les conditions s'amélioraient. Le Gard et la Lozère sont placés en vigilance orange pluie-inondation et crues à partir de vendredi soir 20h. Les pluies qui ont débuté ce vendredi vont s'intensifier dans la nuit et jusque dans l'après-midi de ce samedi. Les précipitations s'évacueront ensuite en direction de la région PACA. Les cumuls de pluie pourront atteindre 250 à 300 mm sur les reliefs, entre 100 et 150 mm sur le piémont cévenol et entre 50 et 70 mm sur les plaines gardoises.