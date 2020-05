Le Croisic : un skipper meurt pendant son entraînement

Un skipper a fait un malaise au cours d'un entraînement ce samedi 23 mai. Il était seul à bord de son voilier, au large de La Turballe, dans le secteur du Croisic en Loire-Atlantique. C'est son entraîneur qui a donne l'alerte vers 12h30.

Le CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) intervient immédiatement avec une vedette de la station SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) du Croisic. Un véhicule de secours et d’assistance aux victimes du Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR 44) est aussi mobilisé. La vedette prend en charge l’homme en arrêt cardio-respiratoire à 13h05. À son arrivée à quai, malgré les soins prodigués, le skippeur meurt à 14h17. L' identité de la victime n'est pas connue pour le moment.