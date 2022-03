Le Crouesty : les accès aux pontons du port de plaisance seront sécurisés avant fin 2022

Le dernier butin a, en grande partie, été retrouvé dans une voiture accidentée au bord de la route départementale qui dessert la Presqu’ile de Rhuys dans le Morbihan. De l’électronique, de l’accastillage. Les voleurs qui ont visité une dizaine de bateaux de type pêche-promenade dans le port du Crouesty à Arzon n’avaient déclenché aucune alerte. « C’est la troisième fois en trois ans déplore Maryse Massulteau, la présidente de l’Association des Usagers du port du Crouesty. A chaque fois avant la saison quand il n’y a personne. Depuis 2011 notre association demande des portillons sécurisés, on espère que cette fois cela devrait avancer, car n’importe qui peut aller sur les pontons pour se promener comme pour repérer ».

Des portes et des caméras

En la matière les 16 ports de la CPM (compagnie des ports du Morbihan, entreprise semi publique) font un peu figure de derniers des mohicans sur le littoral. Pas pour longtemps nous confirme le directeur Michel le Bris. « Le projet a été annoncée en 2021, et je confirme qu’avant la fin de l’année, il y aura des portes sécurisées, vraisemblablement situées à mi passerelle. Le prototype et le dossiers doivent être finalisés en avril pour lancer l'appel d'offres ». Il y a 27 passerelles d’accès aux pontons dans ce port de 1430 bateaux à flot. Un budget de « 7 à 8 000 euros pour chaque porte à mettre en place » précise le dirigeant. Dans la foulée, la CPM devraient équiper ses principaux ports à La Trinité sur Mer, Port Haliguen et Arzal. « Nous allons également tripler le nombre de caméras de surveillance pour passer de 70 actuellement à plus de 200 ». Les auteurs de la série de cambriolages du week end dernier n’ont toujours pas été interpellés précise la gendarmerie en charge de l’enquête qui se poursuit.