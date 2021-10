Le CRS qui a tiré sur Zineb Redouane ne passera pas en conseil de discipline

Le directeur général de la police nationale, Frédéric Veaux, a décidé de ne pas suivre les recommandations de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). La police des polices demandait un renvoi devant le conseil de discipline du CRS qui avait tiré sur Zineb Redouane. Pourtant, fin 2020, une contre-expertise validait la thèse du tir tendu sur l'immeuble.

Le policier avait lancé une grenade lacrymogène sur le 5e étage d'un immeuble d'habitation pendant une manifestation de gilets jaunes, fin 2018. La munition avait blessé Zineb Redouane, une Marseillaise de 80 ans, à sa fenêtre. La vieille dame était morte le lendemain à l'hôpital de la suite de ses blessures.

La famille attend que justice soit faite

Pour justifier son refus de sanctionner le CRS, Frédéric Veaux évoque la "fatigue" du policier, le "manque de visibilité", sa "tension" et "la nécessité légalement établie de tirer". Des arguments qui ne convainquent pas l'avocat de la famille de Zineb Redouane. "C'est ridicule et ça montre à quel point les personnes qui ont motivé cette absence de sanction déshonorent leur fonction", réagit Me Yassine Bouzrou.

Macron, ma mère c'est le scandale de votre mandat

"Rien n'autorise à tuer les gens, on n'a pas le droit d'utiliser des armes de la sorte", s'insurge l'avocat. Pour lui, cette décision participe à un sentiment d'impunité chez une partie des forces de l'ordre. Sur Facebook, la fille de Zineb Redouane, Milfet interpelle le président de la République : "Macron, ma mère c'est le scandale de votre mandat".

Me Yassine Bouzrou et la famille de Zineb Redouane "n'attendaient rien de cette procédure". Ils souhaitent à présent que la procédure judiciaire avance et que le CRS soit mis en examen pour homicide involontaire. Une information judiciaire a été dépaysée à Lyon.