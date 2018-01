Le CSA, qui a le pouvoir de nommer et de révoquer les dirigeants de l'audiovisuel public, a annoncé mercredi qu'il engageait une "procédure" pour décider de maintenir ou non Mathieu Gallet, le PDG de Radio France, dans ses fonctions, après sa condamnation pour favoritisme lorsqu'il dirigeait l'INA.

Le CSA, qui a le pouvoir de nommer et de révoquer les dirigeants de l'audiovisuel public, a annoncé ce mercredi qu'il engageait une "procédure" pour décider du maintien ou non de Mathieu Gallet dans ses fonctions, alors que le PDG de Radio France a été condamné pour favoritisme lorsqu'il dirigeait l'INA.

Une démarche inédite

Dans un communiqué, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué avoir "décidé de mettre en oeuvre" un dispositif pouvant aboutir au retrait du mandat du patron de Radio France, ajoutant qu'au terme de cette démarche, inédite, "sa décision interviendra le plus rapidement possible dans le respect du contradictoire et notamment après la communication du jugement rendu à l'égard" de Mathieu Gallet.



Mathieu Gallet a été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Créteil à un an de prison avec sursis et à une amende de 20.000 euros pour "favoritisme" lorsqu'il dirigeait l'INA, entre 2010 et 2014. Il a fait appel. Mardi, la ministre de la Culture Françoise Nyssen avait appelé Mathieu Gallet et le CSA à "tirer les conséquences" de sa condamnation.

Concrètement, la procédure ouverte par le CSA s'appuie sur l'article 47-5 de la loi "Léotard" de 1986, qui lui donne le pouvoir de révoquer les dirigeants du service public audiovisuel, "par décision motivée". Cette disposition avait été instaurée en 2013, lorsque le CSA s'était vu confier le pouvoir de nomination de ces mêmes dirigeants.